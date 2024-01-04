Украинские войска ведут атаку на Севастополь

В Севастополе объявлена воздушная тревога в связи с украинской атакой. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев. По предварительным данным, один человек пострадал от осколков.

По его словам, военные применили табельные средства маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты - эти районы затянуты маскировочным дымом с неприятным запахом. Губернатор призвал горожан не паниковать по этому поводу, дым безвреден.

Он сообщил, что сбито несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности.

Развожаев попросил севастопольцев укрыться в помещениях и не выходить на улицу, поскольку при работе ПВО главную опасность представляют осколки сбитых снарядов. По его словам, один из таких осколков попал в дом на Глухова, был ранен человек. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место.

Также губернатор попросил не снимать на видео и нигде не публиковать работу ПВО.

По данным Минобороны, атака велась с применением авиационных управляемых ракет, над Крымом сбито десять единиц такого вооружения. В Минобороны оценили эту атаку, как террористический акт.