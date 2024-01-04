04 Января 2024
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Фото: пресс-служба СвЖД

"Вагона-ресторана нет, много детей". Поезд Адлер - Нижневартовск сломался около Муслюмово

Локомотив поезда "Адлер - Нижневартовск" сломался во время движения между Челябинском и Екатеринбургом в зоне ответственности ЮУЖД.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, неисправность агрегата была замечена на перегоне Кунашак - Муслюмово.

В группе "Инцидент. Екатеринбург" подписчик сообщил, что двигавшийся из Челябинска в сторону Екатеринбурга поезд уже 4 часа стоит на станции Муслюмово. 
"Общее опоздание до Екатеринбурга уже 8 часов. Начальник поезда информацией не владеет. Вагон-ресторан не предусмотрен. В поезде много маленьких детей", - рассказал читатель.

Из-за сломавшегося поезда задержаны пассажирский состав Уфа – Новый Уренгой и электричка Челябинск – Каменск-Уральский. 

Южно-Уральская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленное неудобство.

 

 

Теги: поезд, поломка


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