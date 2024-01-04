Пермских школьников не пустили в поезд до Москвы из-за аннулированных билетов

Группа детей не смогла уехать из Перми в Москву. Проверкой ситуации занимается Уральская транспортная прокуратура.

По данным СМИ, из-за которых началась проверка надзорного ведомства, 18 детей и шестеро сопровождающих их взрослых не смогли сесть на поезд, поскольку их билеты оказались недействительными.

Школьники из Краснокамска собирались посетить столицу, но пока остаются на вокзале "Пермь-II". Якобы на их билеты был оформлен возврат.