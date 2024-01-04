Новая импортозамещенная электричка "Финист" уже сломалась

В Свердловской области уже сломалась новая, полностью импортозамещенная электричка "Финист" (разновидность "Ласточки")

Поезд следовал по маршруту Нижний Тагил - Екатеринбург. На станции Старатель была замечена неисправность, из-за которой состав был задержан на час. Ехать дальше с пассажирами "Финист" не смог, поэтому людей пересадили в резервный состав и отправили в пункт назначения, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.