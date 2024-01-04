Мигранты, ушедшие на СВО, автоматически получат гражданство

Президент Владимир Путин подписал указ, наделяющий гражданством мигрантов, которые заключают контракт с Министерством обороны.

Речь в документе идет о мигрантах, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, в период СВО. Также за гражданством могут обратиться и мигранты, которые проходили службу в период СВО и были с нее уволены. Действие распространяется и на членов их семей.

При получении гражданства, мигранты должны будут пройти дактилоскопию, а также предоставить медицинские справки о том, что они в последнее время не употребляли наркотиков, а также не болеют опасными инфекционными заболеваниями. В частности, нужен будет сертификат об отрицательном статусе ВИЧ.

Добавим, что в России участились случаи конфликтов с участием мигрантов и их детей. Только за первые четыре дня 2024 года произошло несколько вопиющих инцидентов. В частности, в Челябинске мигранты, среди которых был несовершеннолетний, напали на участников СВО, а в Нижнем Тагиле дети мигрантов жестоко избили девочку-сироту.