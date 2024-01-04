04 Января 2024
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Происшествия Челябинская область
Фото: ГИБДД

В Челябинской области ограничено движение по трассе М-5 из-за снега

В Челябинской области ограничено движение по федеральной трассе М-5 "Урал" из-за метеоусловий. Запрет движения введен ФКУ УПРДОР "Южный Урал" и распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов, легковые такси.

Причина ограничения в том, что на Урале продолжается выпадение осадков в виде мокрого снега, сильный снег, снежный накат, ограничение видимости, метели, гололедные явления. Движение ограничено на участке с 1548 по 1779 километр.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Отметим, что на участке М-5 "Подъезд к Екатеринбургу" произошло ДТП с участием 13 машин, среди которых есть грузовик.

Теги: трасса, ограничение, снег


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