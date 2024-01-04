Под Екатеринбургом столкнулись 13 машин
На Челябинском тракте столкнулись 13 машин. Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.
По данным ГИБДД, на 121 километре дороги "Подъезд к Екатеринбургу" столкнулись 13 машин, включая грузовик.
К счастью, никто не пострадал, хотя транспортные средства серьезно искорежены.
Движение на данном участке затруднено, так как свободна только одна полоса. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Отметим, что в регионах Урала сегодня и в ближайшие дни сохраняются сложные метеоусловия, связанные с снегопадом и метелью.