Под Екатеринбургом столкнулись 13 машин

На Челябинском тракте столкнулись 13 машин. Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

По данным ГИБДД, на 121 километре дороги "Подъезд к Екатеринбургу" столкнулись 13 машин, включая грузовик.

К счастью, никто не пострадал, хотя транспортные средства серьезно искорежены.

Движение на данном участке затруднено, так как свободна только одна полоса. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Отметим, что в регионах Урала сегодня и в ближайшие дни сохраняются сложные метеоусловия, связанные с снегопадом и метелью.