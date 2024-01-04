"Соломку подстелил". Лукашенко закрепил законом гарантии для бывшего президента

Белорусский президент Александр Лукашенко подготовил гарантии безопасности для будущих бывших президентов республики.

Коммерсант сообщает, что в закон о президенте внесены поправки, которые включают описание статуса бывшего главы государства. Текста законопроекта сейчас нет на правовом интернет-портале Белоруссии, но сохранился в веб-архиве, уточняет газета. В пресс-службе Лукашенко отметили, что корректировка была комплексной и конкретизировала требования к главе государства. В частности, им может быть гражданин Белоруссии по рождению, старше 40 лет, проживающий в стране более 20 лет, не имевший других гражданств. Президентские полномочия ограничиваются двумя сроками.

Наиболее любопытной частью является определение статуса бывшего президента. Поправками ему гарантируется пожизненное членство в Совете республики, а также статус делегата Всебелорусского народного собрания.

Бывший президент Белоруссии и члены его семьи получают неприкосновенность в связи с любыми преступлениями, совершенными в ходе правления.

Покидая президентский пост, глава государства получает в дар государственную недвижимость, в том числе участок с расположенными на нем капитальными строениями.

Отметим, что Лукашенко единственный президент Белоруссии. Он возглавляет республику с 1994 года, когда эта должность была учреждена.

Добавим, что схожую систему гарантий узаконил и Нурсултан Назарбаев, будучи первым и на протяжении 28 лет единственным президентом Казахстана, так называемый закон о елбасы (лидере нации). Этот документ гарантировал для бывшего президента неприкосновенность, освобождение от ответственности за действия в период правления, неприкосновенность имущества и счетов, банковская тайна, пенсия в размере 80% президентского оклада, а также канцелярия, спецсвязь, охрана, квартира, дача и транспорт, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение. Однако нынешний президент республики Касым-Жомарт Токаев соблюдал указанный закон не слишком продолжительное время: в феврале 2023 года закон о елбасы был отменен. Его лишили самого титула лидера нации, спецохраны и неприкосновенности имущества, однако экс-глава государства сохранил квартиру, дачу и автомобиль с водителем.