"Соломку подстелил". Лукашенко закрепил законом гарантии для бывшего президента

04 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

"Соломку подстелил". Лукашенко закрепил законом гарантии для бывшего президента

Белорусский президент Александр Лукашенко подготовил гарантии безопасности для будущих бывших президентов республики.

Коммерсант сообщает, что в закон о президенте внесены поправки, которые включают описание статуса бывшего главы государства. Текста законопроекта сейчас нет на правовом интернет-портале Белоруссии, но сохранился в веб-архиве, уточняет газета. В пресс-службе Лукашенко отметили, что корректировка была комплексной и конкретизировала требования к главе государства. В частности, им может быть гражданин Белоруссии по рождению, старше 40 лет, проживающий в стране более 20 лет, не имевший других гражданств. Президентские полномочия ограничиваются двумя сроками.

Наиболее любопытной частью является определение статуса бывшего президента. Поправками ему гарантируется пожизненное членство в Совете республики, а также статус делегата Всебелорусского народного собрания.

Бывший президент Белоруссии и члены его семьи получают неприкосновенность в связи с любыми преступлениями, совершенными в ходе правления.

Покидая президентский пост, глава государства получает в дар государственную недвижимость, в том числе участок с расположенными на нем капитальными строениями.

Отметим, что Лукашенко единственный президент Белоруссии. Он возглавляет республику с 1994 года, когда эта должность была учреждена.

Добавим, что схожую систему гарантий узаконил и Нурсултан Назарбаев, будучи первым и на протяжении 28 лет единственным президентом Казахстана, так называемый закон о елбасы (лидере нации). Этот документ гарантировал для бывшего президента неприкосновенность, освобождение от ответственности за действия в период правления, неприкосновенность имущества и счетов, банковская тайна, пенсия в размере 80% президентского оклада, а также канцелярия, спецсвязь, охрана, квартира, дача и транспорт, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение. Однако нынешний президент республики Касым-Жомарт Токаев соблюдал указанный закон не слишком продолжительное время: в феврале 2023 года закон о елбасы был отменен. Его лишили самого титула лидера нации, спецохраны и неприкосновенности имущества, однако экс-глава государства сохранил квартиру, дачу и автомобиль с водителем.

Теги:


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети