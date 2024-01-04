04 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Прирост состояния российских олигархов в 2023-м превысил дефицит бюджета РФ за два года

Состояние богатейших людей России в 2023 году увеличилось на $50,012 млрд, или на порядка 5 трлн руб., что выше дефицита бюджета РФ в 2023-2024 годах.

При этом налог на сверхприбыль компаний принес бюджету лишь чуть более 300 млрд рублей в 2023 году.

В тройку наиболее разбогатевших российских бизнесменов вошли: основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — +$9,29 млрд (всего $24,7 млрд); сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко — +$5,67 млрд (всего $17,42 млрд); основатель НЛМК Владимир Лисин — +$4,08 млрд (всего $23,9 млрд).

Рекордные прибыли получены на фоне ослабления рубля в 1,5 раза за год (следить за курсом рубля — рудимент прошлого, говорил Песков).

Совокупное состояние олигархов, по некоторым оценкам, превышает годовой объем федерального бюджета — 35 трлн руб. Такую же сумму россияне должны банкам по итогам 2023 года. Такая вот магия цифр в начале 2024-го.

Теги: Олигарх, состояние, миллиардер


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