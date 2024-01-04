В Нижнем Тагиле дети мигрантов жестоко избили девочку-сироту

Все началось с того, что у 5-й класс школы № 56 перевелись два брата Рашад и Камал. Перевелись они из другой школы, откуда были отчислены за драки. В новой школе Рашад и Камал тоже сразу начали избивать одноклассников. А их мама с ником "Фергана" в школьном чате (Узбекистан) снимала избиения на видео. Перед Новым годом, 29 декабря, они избили ногами 11-летнюю девочку-сироту. Как итог, ЗЧМТ и тупая травма живота, сообщает "Инцидент Нижний Тагил".

В полиции заявляют, что все участники конфликта установлены, проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. При этом, в ОМВД уверяют, что ранее жалоб на поведение подростков ни от администрации школы, ни от родителей не было.

"Очень хорошо, что полиция работает. Однако, поскольку речь идёт о несовершеннолетней, подследственность у СК. А полиция вполне, как я считаю, может заняться мамой обоих братьев-хулиганов. Она же видела, как Рашад и Камал избивают девочку, но не только не остановила, а ещё и поощряла. То есть, состав преступления налицо", — прокомментировал журналист Андрей Медведев.

Возглавляемая Куйвашевым Свердловская область, по оценкам Бастрыкина, является регионом с активной этнической преступностью. Руководство региона при этом более чем терпимо относится к выходкам мигрантов и даже обвиняет местных жителей в том, что они "сами провоцируют". Для возглавляемого Пинаевым Нижнего Тагила, где полицией руководит полковник Абдулкадыров, это тоже не первый резонансный инцидент с участием мигрантов.