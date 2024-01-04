Из украинского плена вернулись трое югорчан

Трое югорчан вернулись из украинского плена. Об этом сообщила омбудсмен в Югре Наталья Стребкова, слова которой приводит NEFT.

По ее данным, трое числились пропавшими не меньше полугода - с мая-июня 2023 года. Один из них ушел на СВО из Нижневартовска, двое из Нягани. "Ближе к осени в Минобороны подтвердили, что они находятся в плену. О ранениях мне неизвестно. Но, если они пропали еще весной, то сейчас уже относительно восстановлено все", — сообщила Стребкова.

Сейчас освобожденных югорчан отправят в подмосковные санатории и реабилитационные центры. Когда им окажут всю необходимую помощь, военнослужащие получат отпуск и поедут домой.

Напомним, 248 российских военных освобождены из украинского плена и доставлены на территорию Белгородской области. На видео, опубликованном Министерством, военных усаживают в несколько больших автобусов, они называют город, из которого ушли на СВО - Вольск, Нягань, Тула и другие.

Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Известно, что в числе освобожденных пятеро свердловчан.

В обмен на российских солдат, Украина получила 230 человек, в том числе 182 человека, имевшие статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста и 48 военнослужащих, которые считались пропавшими без вести.