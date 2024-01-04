Пятеро свердловчан вернулись из украинского плена

В числе 248 освобожденных российских пленных - пятеро свердловчан. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

По ее данным, хоть пока и нет официальных сведений, но в списке освобожденных пятеро свердловчан - один екатеринбуржец и четыре жителя области.

"Важно, что это обмен военнопленных первый после 6 июля 2023 года. Есть надежда, что урегулированы все проблемы, и работа возобновится в более последовательном формате. Есть надежда. Об этом я пишу женам тех, кого нет в сегодняшнем списке. Будем ждать. И будем верить", - сказала Мерзлякова.

Напомним, накануне 248 российских военных были освобождены из украинского плена и доставлены на территорию Белгородской области. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Украина получила 230 человек, в том числе 182 человека, имевшие статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста и 48 военнослужащих, которые считались пропавшими без вести.