04 Января 2024
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Фото: admsurgut.ru

Пятеро свердловчан вернулись из украинского плена

В числе 248 освобожденных российских пленных - пятеро свердловчан. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

По ее данным, хоть пока и нет официальных сведений, но в списке освобожденных пятеро свердловчан - один екатеринбуржец и четыре жителя области.

"Важно, что это обмен военнопленных первый после 6 июля 2023 года. Есть надежда, что урегулированы все проблемы, и работа возобновится в более последовательном формате. Есть надежда. Об этом я пишу женам тех, кого нет в сегодняшнем списке. Будем ждать. И будем верить", - сказала Мерзлякова.

Напомним, накануне 248 российских военных были освобождены из украинского плена и доставлены на территорию Белгородской области. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Украина получила 230 человек, в том числе 182 человека, имевшие статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста и 48 военнослужащих, которые считались пропавшими без вести.

Теги: плен, украина, обмен


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Развитие сюжета:

Ранее 04.01.2024 09:21 Мск Из украинского плена вернулись трое югорчан

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Ранее 04.01.2024 08:19 Мск 248 российских военных освобождены из плена

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