04 Января 2024
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

В Казахстане автобус с пассажирами попал в обвал на руднике

На руднике "Майкаинзолото" в Павлодарской области Казахстана автобус с пассажирами попал в обвал. По данным областного департамента ЧС, длина провала 150-200 метров, ширина 500, а глубина - 150. Автобус провалился в очистное пространство шахты - полость, образовавшуюся после извлечения полезных ископаемых.

На момент обвала в автобусе находились 4 человека: 3 спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и 1 водитель. Из шахты были эвакуированы 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет.

Организован оперативный штаб.

В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства павлодарского филиала профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб АО "Майкаинзолото", местных исполнительных органов, а также спасателей Департамента по ЧС. Всего задействованы 44 человека, 13 единиц техники и один БПЛА (дрон).

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