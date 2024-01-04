В Латвии арестовали россиянина, подозреваемого в шпионаже

Россиянин задержан в Латвии по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Служба госбезопасности страны. Задержание прошло 20 декабря по уголовному делу, возбужденному двумя днями ранее.

Латвийские СГБшники считают, что россиянин незаконно собирал информацию, не подлежащую разглашению, и передавал ее иностранной разведке. Речь идет об информации о критической инфраструктуре и военных объектах в Латвии. Задержанный якобы оказывал и другие виды поддержки российской разведке и службе безопасности в обеспечении деятельности, направленной против Латвийского государства.

"СГБ возбудила уголовные дела на пяти объектах, связанных с этим человеком, в Риге и ее окрестностях. Для углубленного расследования изъято большое количество носителей информации и документов. Подозреваемый заключен под стражу в качестве меры пресечения", - говорится в сообщении на сайте Службы.

Имя россиянина не называется.