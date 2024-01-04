248 российских военных освобождены из плена

248 российских военных освобождены из украинского плена и доставлены на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны.

По данным военного ведомства, освобождение пленных стало результатом сложных переговоров с участием Объединенных Арабских Эмиратов.

На видео, опубликованном Министерством, военных усаживают в несколько больших автобусов, они называют город, из которого ушли на СВО - Вольск, Нягань, Тула и другие. Судя по видеозаписи, автобусы пересекли границу с территории Белгородской области и затем вернулись обратно.

Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Коммерсант сообщает, что в обмен на российских солдат, Украина получила 230 человек, в том числе 182 человека, имевшие статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста и 48 военнослужащих, которые считались пропавшими без вести.