США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в Йемене

США и Великобритании наносят удары по объектам движения "Ансар Аллах" (хуситы) на территории Йемена.

По данным телеканала Al-Masirah, атаке подверглись северные окрестности города Саада. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало, передает ТАСС.

12 января Пентагон заявил о начале военной операции против хуситов в Йемене. Авиа- и ракетные удары были нанесены по городам Ходейд, Таис, Сана и Саада.Йеменцы заявляли об ответных ударах и поражении военного корабля и истребителей США, но в Пентагоне это опровергли.

Хуситы пообещали, что нанесут удары по базам США и Великобритании в регионе, если эти две страны расширят масштаб боевых действий. Позже представители шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что подбили военный корабль США в Аденском заливе.