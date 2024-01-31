В Армении задержали мужчину, осквернившего памятник блокадникам Ленинграда

Задержан мужчина, осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.

"Он обнаружен, задержан и находится в распоряжении Следственного комитета", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета республики.

Памятник детям блокадного Ленинграда был осквернен 29 января. Мужчина опрокинул венки и сорвал возложенные к мемориалу ленты с российским флагом. МИД России осудил этот поступок.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Армянские следователи завели дело по статье "хулиганство".