20 украинских ракет уничтожены над Черным морем и Крымом

20 украинских ракет уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией России, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 17 ракет уничтожены над акваторией Черного моря, еще три — над Крымом.

Атака велась авиационными управляемыми ракетами. Их обломки упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка Севастополя. Уточняется, что авиационная техника не повреждена.

В Севастополе упавшие обломки повредили 12 домов в садовом товариществе "Усть-Бельбек", сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Пострадавших нет.

В начале января Развожаев опроверг информацию о призывах покинуть город. Жителей пугают массовыми ракетными ударами, советуют закупиться продуктами и покинуть город в кратчайшие сроки.