Путин: Ил-76 был сбит американской системой Patriot

Военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит американской системой Patriot, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Самолет сбит — это уже установлено точно — американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила", — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

Президент добавил, что Россия настаивает на международном расследовании катастрофы, однако "желающих из международных организаций нет". По его словам, на Западе в СМИ стараются замять историю с крушением.

Говоря об обменах пленными, Путин пообещал, что Москва не будет их останавливать, так как "своих ребят надо забрать".

После крушения самолета Ил-76 в Белгородской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Как сообщал СКР, с помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства выяснилось, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области.