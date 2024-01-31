Владимир Якушев: Увеличение внутреннего потребления газа позволяет реализовать конкурентные преимущества отечественной экономики

Участники Федерального штаба по газификации, которое провёл заместитель председателя Правительства России Александр Новак, подвели итоги работы по социальной газификации в регионах в 2023 году и намечен план работ на 2024 год.

По словам полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, который держит тему на особом контроле, программа социальной газификации становится всё более популярной и востребованной у жителей округа. С 2021 года по 30 января 2024 года заключено 142 тысячи договоров на догазификацию домовладений. Газ подведён к 95,6 тысячи участков, находящихся в собственности граждан. Непосредственно к газу подключено 52,5 тысяч домов. Более чем для 170 тысяч домовладений создана техническая возможность для подключения к газу.

«Расширение и увеличение внутреннего потребления газа, в том числе жителями, позволяет нам реализовать конкурентные преимущества отечественной экономики и повысить качество жизни людей», – подчеркнул Владимир Якушев.

В числе лидеров по мерам социальной поддержки при подключении к газу участников специальной военной операции на Штабе отметили Челябинскую область.

Полпред добавил, что в Уральском федеральном округе также продолжается работа по переводу на газ теплоисточников, которые обеспечивают теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений. Это позволит повысить надёжность работы инженерных систем и снизить расходы на их эксплуатацию.