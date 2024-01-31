Оголяет фронт СВО: зачем Шойгу нужна Африка

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу перебрасывает военнослужащих, которые участвуют в СВО, в Африканский корпус (АК). Ускорение комплектования подразделения может быть связано с интересами министра обороны в дальнейшей деятельности АК.

Чем скорее будет укомплектован Африканский корпус, тем быстрее он приступит к выполнению задач на Черном континенте. Его работа приблизит к реализации планы по налаживанию поставок полезных ископаемых, посодействует выполнению контрактов с государствами материка и поможет частным лицам приступить к бизнес-проектам на территории Африки.

Ранее АК анонсировал набор военнослужащих, в рамках которого, согласно информации издания Bloomberg, планируется привлечь в ряды подразделения более 20000 бойцов. По планам структуры, такое количество солдат будет набрано к середине 2024 года.

Однако методы укомплектования, связанные с переброской бойцов из зоны СВО, сопряжены с некоторыми рисками для российской группировки войск на территории бывшей Украины. Из-за уменьшения личного состава может пострадать эффективность и боеспособность, что приведет к увеличению потерь на поле боя.

Сами же представители АК отказываются давать комментарии касательно целей подразделения и плана будущей работы на материке. Они не дают комментариев в СМИ и не отвечают на интересующие общественность вопросы, ограничиваясь лишь общими формулировками.