В год 650-летия Кирова в городе отреставрируют музей Александра Грина

Министерство культуры Кировской области сообщает, что в год 650-летия города Кирова будет отремонтировано здание музея писателя Александра Грина.

Здесь проведут реставрацию фасада, кровли, окон, дверей, будут выполнены внутренние отделочные работы, обновлены пожарная и охранная сигнализации. Также в здании создадут условия для маломобильных граждан. Кроме того, в музее установят систему видеонаблюдения.

Уже объявлен аукцион на выполнение комплекса работ.

По условиям контракта все реставрационные мероприятия должны быть завершены до 2 сентября 2024 года. Напомним, в рамках 650-летия Кирова запланированы 3 ключевых события: День города и День России 12 июня, Ночь города 29 июня, Юбилей города 21 сентября – историческая дата основания Хлынова – Вятки – Кирова.

Дом-музей Александра Грина – автора знаменитой повести-феерии «Алые паруса» – располагается в здании, построенном в 1908 году.

Одноэтажный каменный дом с мезонином является памятником истории и культуры федерального значения. Такие строения были характерны для Вятки начала 20 века.

Ежегодно музей принимает тысячи посетителей - туристов, школьников, любителей творчества писателя-романтика Александра Грина, чья жизнь неразрывно связана с вятским краем (А.С. Гриневский родился в городе Слободском Вятской губернии).

Добавим, что к юбилею города Кирова по поручению губернатора Кировской области Александра Соколова ведется ремонт целого ряда объектов культуры: отреставрирована Приказная изба, продолжаются работы в доме-музее М.Е. Салтыкова-Щедрина, будет проведён ремонт фасадов Диорамы и Главного здания Кировского краеведческого музея на Спасской улице, сообщает пресс-центр Правительства Кировской области.