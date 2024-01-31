Суд Югры во второй раз попытается забрать у бывшего мэра Лянтора 860 тысяч

Суд Югры во второй раз попытается забрать у бывшего мэра Лянтора Сергея Махини 860 тыс. руб., сообщает "Муксун". 21 февраля состоится повторное рассмотрение дела о "золотом парашюте".

По мнению прокуратуры округа, бывшему главе города Лянтор после увольнения необоснованно выплатили более 860 тыс. рублей. Документ, послуживший основанием для выплаты указанной суммы, принят и опубликован уже после отставки главы Лянтора, то есть его действие на теперь уже экс-руководителя не распространяется.

В первый раз забрать деньги у чиновника не удалось — в кассационной комиссии приняли решение вернуть дело в район.

В 2022 году бывший глава Лянтора Сергей Махиня покинул пост с формулировкой "вышел на пенсию", хотя его собирались снимать с должности в принудительном порядке. Свои полномочия он сложил за час до начала заседания совета депутатов.