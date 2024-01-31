Спрос на IT-специалистов в России за год вырос на 81%

Спрос на IT-специалистов в 2023 году в России увеличился на 81%. При этом зарплаты в отрасли выросли на столько же – на 80% - и достигли в среднем 90 тыс. руб., передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса "Авито Работа".

"Несмотря на высокий престиж этой сферы, и тот факт, что множество молодых людей сегодня стремятся выучиться на цифровые профессии, кадров все еще не хватает", - отмечает директор категории "Офисные профессии" "Авито Работы" Кирилл Пшеничных.