31 Января 2024
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Общество В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Экс-президента Внешпромбанка приговорили к 13 годам за хищение 156 миллиардов рублей

Хамовнический суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшую президента Внешпромбанка Ларису Маркус за хищение 156 миллиардов рублей.

Всего на скамье подсудимых было шесть человек. Одну из обвиняемых приговорили к условному сроку и амнистировали, остальные получили сроки от 4,5 до 9 лет колонии.

Кроме того, суд взыскал с Маркус и других подсудимых более 130 млрд рублей по искам Внешпромбанка, сообщает "Интерфакс".

По версии следствия, в апреле 2009 года фактический собственник банка Георгий Беджамов и его сестра Лариса Маркус, президент Внешпромбанка, создали преступную группу. Они присвоили денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов банка без их ведома и согласия.

В 2017 году Маркус уже была осуждена за хищение средств банка к 8,5 годам колонии.

Напомним, у "Внешпромбанка" была обнаружена рекордная для российского банковского сектора дыра в капитале в размере более 200 млрд руб. Лицензия у банка была отозвана в январе 2016 года. Сообщалось, что во "Внешпромбанке" воровали деньги у структур МИДа и других VIP-клиентов. В марте 2016 года он был признан банкротом.

Теги: Внешпромбанк, Маркус, хищение


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