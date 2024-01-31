Невьянский суд арестовал владельца детского автобуса после смертельного ДТП

В Невьянске суд арестовал Евгения Лобова - владельца автобуса, который попал в смертельное ДТП с детской хоккейной командой.

Напомним, трагедия произошла утром 29 января недалеко от поселка Верх-Нейвинский. У автобуса, в котором находились 18 человек - 16 детей 2008 г.р., тренер и водитель, лопнуло колесо, из-за чего транспорт вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с легковым автомобилем. В результате двое пассажиров и водитель иномарки погибли на месте, другие трое пассажиров получили травмы. Вскоре, уже в карете "скорой помощи" скончался тренер юных хоккеистов. Двое детей пострадали: один из них сломал ногу и уже прооперирован в екатеринбургской больнице.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). После этого в рамках уголовного дела по ст. 239 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) были задержаны Евгений Лобов и Игорь Миненко.

Последнему сегодня также предъявили обвинение по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц) и поместили в СИЗО до 28 марта включительно.

В отношении Лобова суд вынес меру пресечения в виде заключения под стражу также по 28 марта.