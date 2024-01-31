31 Января 2024
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: ТН-Сибирь

"Транснефть – Сибирь" в 2023 году достигла экономии энергоресурсов в объеме 37 миллионов рублей

"Транснефть – Сибирь" подвела итоги работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2023 году. В общей сложности было сэкономлено энергоресурсов на 37,5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Основная экономия достигнута за счет оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов. Для достижения повышения коэффициента полезного действия насосного оборудования проведены работы по оптимизации набора устанавливаемых роторов, проведены средний, капитальный ремонт насосных агрегатов, а также замена насосных агрегатов и электродвигателей.

В зданиях и сооружениях производственных объектов применяется режим дежурного отопления, который заключается в снижении температуры воздуха в помещениях в нерабочее время. Применение дежурного режима отопления позволяет добиться снижения потребления тепловой энергии до 25%. За счет применения дежурного отопления достигнута экономия потребления тепловой энергии в 161 Гкал.

В целом, в результате проведенной оптимизации расходов, экономия электроэнергии в "Транснефть – Сибири" в минувшем году составила 33,5 млн рублей.

Вся автомобильная техника в подразделениях предприятия оснащена системой ГЛОНАСС, которая позволяет обеспечить контроль передвижения транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы. В прошлом году при использовании всех видов автотракторной техники было сэкономлено 97 тонн условного топлива на сумму около 1,8 млн рублей.

Экономия топлива на транспорте достигнута за счет повышения эффективности управления логистикой движения. Применение современных методов логистики при организации транспортных потоков позволяет оптимизировать маршруты и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта.

В числе перспективных задач – проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использованием новейших энергоэффективных технологий, а также модернизация основного оборудования.

Теги: Транснефть – Сибирь, экономия, энергоресурсы, оптимизация расходов, глонасс


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