Правительство попросит РАН раз и навсегда развеять мифы об "излучении" 5G и Wi-Fi

Правительство России вместе с заинтересованными ведомствами и операторами связи обратится в Российскую академию наук, чтобы развеять "мифы" о вреде излучения от 5G и 6G станций и Wi-Fi, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Убедить в безопасности связи правительство хочет не только россиян, но и Роспотребнадзор. Это ведомство не смягчает санитарные требования к станциям, в итоге в приграничных регионах случается так, что иностранные базовые станции глушат российские.

На такую ситуацию пожаловался губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, в приграничных районах "недружественные операторы перебивают наши сигналы, потому что их станции мощнее в десять раз". Он предложил пересмотреть "устаревшие" ограничения, которые не позволяют российским операторам устанавливать такие станции. "А люди все равно облучаются, только уже недружественными операторами", - констатировал глава региона.

"Мы уже полтора года пытаемся решить вопрос с мифом 1964 года про излучения. Но у Роспотребнадзора свое видение. Поэтому нужно независимое мнение Российской академии наук, они должны изучить влияние излучения 5G и 6G станций. Заодно и с Wi-Fi уберем мифологию", - резюмировал Чернышенко.