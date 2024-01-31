Глава Института физкультуры УрФУ останется под стражей до середины апреля

Свердловский областной суд не стал менять меру пресечения директору Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгению Шурманову.

Напомним, в январе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста Шурманова до 15 апреля 2024 года. После этого сам фигурант и его адвокат подали апелляционные жалобы в облсуд. Они просили о замене меры пресечения на более мягкую, не связанную с заключением под стражу.

Свердловский областной суд изучил доводы жалоб. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции, постановление райсуда оставлено без изменений по существу. Шурманов продолжит находиться в СИЗО до весны.

Напомним, что ранее защите главы Института физкультуры УрФУ, обвиняемому в мошенничестве, не удалось обжаловать подсудность его дела.