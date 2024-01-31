Россияне не хотят дружить и общаться с доносчиками - опрос

Доносчики, в том числе политические, не в почете у россиян, это следует из опроса Telegram-канала BRIEF (на вопрос ответили более 37 тыс. пользователей).

"Режиссер Никита Михалков заявил, что многое закончится, когда будет "раскрыта и обезврежена пятая колонна в России". Как вы относитесь к людям, которые занимаются политическим доносительством?" – так авторы сформулировали вопрос.

32% не хотят лично общаться и дружить с доносчиками. Впрочем, 39% заявили, что им безразлично. 19% выбрали вариант "эти люди ищут свою выгоду". 8% считают, что доносчики "делают полезное для страны дело", 2% сами занимаются доносами. Авторы исследования респондентов не просили указывать пол, возраст и политические взгляды.