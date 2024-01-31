Минобороны: 195 российских военных вернулись из плена ВСУ

С подконтрольной киевскому режиму территории 31 января возвращены 195 российских пленных, сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ, добавили в ведомстве.

Освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

На прошлой неделе в Белгородской области упал самолет Ил-76, в котором находились 65 украинских военнопленных. Их перевозили для обмена. Минобороны России обвинило ВСУ в ракетном ударе по самолету.