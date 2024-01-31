31 Января 2024
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Происшествия Тюменская область
Фото: visittyumen.ru

Моор не считает необходимым снижать цены в термальных курортах региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался о высоких ценах в областной туристической отрасли. На пресс-конференции Моора прозвучала информация о высокой стоимости услуг термальных источников в новогодние каникулы.

"Предприниматели вкладывают деньги в развитие. Конечно, они заинтересованы в быстрой окупаемости. Приток туристов двигает их к развитию. Ограничение отобъет интерес", - сказал Моор.

Госрегулирование здесь, как и в других сферах, не нужно, считает Моор.

Отметим, что более 200 тысяч туристов посетили Тюменскую область в новогодние праздники. В регионе отдохнули представители более 70 субъектов страны, в том числе жители Москвы и Санкт-Петербурга. Больше всего гостей приезжали из Югры, Ямала, Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

В лидерах по посещаемости – термальные минеральные источники. Их гостями стали более 70 тысяч человек. 

Ранее Моор заявлял, что Тюмень забронировала за собой звание столицы термальных вод России. Власти региона сделали ставку на развитие туризма. 

"Под всей территорией Тюменской области лежит огромное море горячей минеральной воды. Тут 70 миллионов лет назад был океан, потом вода ушла под землю. И сегодня в любом месте буришь скважину на километр и на поверхность идет морская, теперь уже минерализованная, вода температурой до +50 градусов. У нас уже больше 20 термальных источников на самый разный кошелек. Даже в центре Тюмени мы построили суперсовременный центр "Лето-Лето". Мы забронировали за Тюменью звание столицы термальных вод России", - подчеркнул губернатор.

Теги: александр моор, термальный курорт


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