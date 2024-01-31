Моор не верит в сокращение ипотеки

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции высказался о развитии строительства в регионе. Начал он с цитаты Дом.Рф о том, что в регионе будет дефицит в строительной отрасли.

В прошлом году ввели более 2,4 млн "квадратов" жилья, напомнил Моор. 10-12% ипотек касаются ИЖС. Даже если она будет менее доступна, рынок ИЖС не схлопнется.

В жилых домах ипотек больше. Но если сокращение составит 10%, плохого ничего не случится. Озвученным данным о сокращении на 30-50% он не верит.