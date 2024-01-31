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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Споры между Госпиталем Тетюхина и КРСУ официально завершены

Судебные разбирательства между АО "Госпиталь восстановительных инновационных технологий" и Корпорацией развития Среднего Урала наконец завершены. Напомним, что КРСУ настаивало на взыскании с госпиталя Тетюхина 1,4 млрд рублей, однако суд отказал корпорации в иске. В свою очередь лечебно-реабилитационный центр хотел, чтобы КРСУ приняло 25% акций учреждения, однако суд отказал и в этом.

Итогом многолетних споров стала передача госпиталем в собственность КРСУ не 25, а сразу 30% акций. Об этом в середине января заявил гендиректор корпорации Андрей Мисюра. По его словам, компанию данный исход устроил. С Дмитрием Тетюхиным - собственником оставшейся части, акций удалось договориться об отзыве апелляционных заявлений.

Накануне Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил принять отказ от апелляционных жалоб как КРСУ, так и ГВИТ, а производство по апелляционным жалобам прекратить. Обеим сторонам также было возвращено по 3 тыс. рублей в виде пошлины по апелляционной жалобе.

Напомним, что спор между организациями длился несколько лет. За это время в нем принял участие даже глава Свердловской области Евгений Куйвашев, встав на сторону КРСУ. Однако суд, в свою очередь, принял сторону госпиталя, отказав корпорации во всех требованиях. В ходе разбирательств губернатор обвинял руководство госпиталя в выводе активов учреждения в оффшор, находящийся на Кипре. Евгений Куйвашев заявил, что регион не собирается "душить" госпиталь, а всего лишь стремится вернуть свои деньги, одолженные ранее на строительство медучреждения.

Теги: Госпиталь Тетюхина, КРСУ, суд


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