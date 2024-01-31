Shot: Кинувший сына в снег блогер Косенко должен ФНС 4 млн рублей

Блогер Сергей Косенко, известный скандальным видео с младенцем, задолжал налоговой 4 млн рублей, сообщает Shot.

В России на блогера оформлено две компании: "Продюсерский центр Сергея Косенко" и "Айти приложение", которое занимается разработкой ПО, пишет телеграм-канал.

По данным Shot, ранее Косенко пытались найти судебные приставы из-за долга в 28 тысяч рублей за аренду земли на Ленинградском проспекте в Москве. В итоге он оплатил задолженность.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который разместил в соцсетях видео, где бросает в снег своего двухмесячного ребенка.

Кроме того, Бастрыкин поручил следователям решить вопрос о проведении в отношении Косенко налоговой проверки, а также о выдаче блогера российским правоохранительным органам. Косенко в настоящее время находится за рубежом.