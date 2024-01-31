31 Января 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Моор: запрет иностранцам работать водителями на экономику Тюменской области не повлиял

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции высказался о влиянии на экономику региона запрета иностранцам работать водителями, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона, направлений у работы иностранцев в России несколько. Есть граждане государств с визовым режимом. Тут существуют квоты, которых не так много. В 2024 г. их было 900, 700 из них - у СИБУРа. Второе направление - граждане из безвизовых стран, покупающих патент. Всего было приобретено 20 000 патентов в год. Третье -направление - граждане стран ЕАЭС. здесь без патента. В 2023 г. таких было 15 000 человек.

Схожие с федеральными ограничения регион ввел еще в 2015 г., так что, напрямую запрет иностранцам работать водителями на экономику региона не повлиял, отметил Александр Моор.

Напомним, ранее в Тюменской области запретили привлекать мигрантов для работы в такси и в пассажирском транспорте.

"Установить на 2024 год запрет на привлечение иностранцев, занятых в сфере перевозок в городском и пригородном сообщении, такси, аренде легковых автомобилей", - говорилось в проекте постановления, опубликованного зимой 2023 г. Помимо этого, согласно документам, запрещается привлекать мигрантов в сфере услуг по грузовым перевозкам.

Теги: мигрант, экономика, водитель, транспорт


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