В Екатеринбурге бродячие псы напали на двух человек

В Екатеринбурге безнадзорные собаки напали на двух человек. В обстоятельствах начал разбираться Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, инциденты произошли в уральской столице 22 и 23 января этого года. В первом случае несколько бродячих псов напали на 18-летнюю девушку у одного из домов по улице Герцена. Во втором случае, произошедшем на следующий день, от собак пострадала 54-летняя женщина, проходившая по улице Стаханова.

Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства каждого из этих инцидентов. Для определения тяжести вреда здоровью пострадавших проводятся судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверок может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовных дел.

Напомним, в конце прошлого года мэрию Горноуральского городского округа обязали выплатить компенсацию пенсионерке, пострадавшей от нападения собак.