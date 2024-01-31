Моор обвинил коммунальщиков в том, что несколько тюменцев обварились в кипятке из-за аварий

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции высказался о том, что жители Тюмени пострадали в коммунальных авариях.

По его мнению, здесь стоит говорить о недоработках коммунальщиков, которые вовремя эти аварии не выявили и, соответственно, не устранили их.

Напомним, что за январь ожоги от коммунальных аварий получили несколько человек. 2 января в кипятке пострадал вернувшийся из зоны СВО житель микрорайона Верхний Бор. Мужчина заметил лужу с кипятком, пытался ее обойти, пронеся ребенка на руках через воду. Земля под ним провалилась. Мужчина успел откинуть девочку подальше от воды, но его нога провалилась в яму. Он получил сильный ожог. 28 числа на улице 50 лет ВЛКСМ, 13 произошла коммунальная авария. Улицу затопило кипятком, провалился асфальт. В одну из образовавшихся ям провалилась по пояс 21-летняя девушка. Она была госпитализирована с ожогами.

Накануне стало известно, что на месте коммунальной аварии, где недавно провалился асфальт и девушка угодила в яму с кипятком, вновь произошел порыв. О произошедшем жители областной столицы сообщают в социальных сетях. Опубликовано видео, как из отремонтированного накануне участка вновь пробиваются клубы пара. Горожане опасаются, что на месте коммунальной аварии пострадает кто-нибудь еще.