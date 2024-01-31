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Политика Украина
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Зеленский публично заявил о желании отправить Залужного в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский публично объявил главкому ВСУ Валерию Залужному, что хочет его уволить – это произошло на совещании в минувший понедельник, пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника, слышавшего разговор. Издание называет ситуацию "разрушительной военной встряской после нескольких месяцев конфликта между президентом и популярным генералом".

Залужный пока остается на своем посту, но ожидается, что отставка по решению президента все равно последует.

Зеленский в понедельник, якобы, сказал Залужному, что украинцы устали от ***** (военных действий), а иностранные покровители Украины замедлили военную помощь, поэтому, возможно, новый главнокомандующий взбодрит ситуацию.

Еще два источника сообщили, что такие кадровые решения могут иметь непредсказуемые последствия. Ожидается, что в отставку уйдет не только Залужный, но и высокопоставленные сотрудники его штаба.

По словам двух человек, знакомых с разговором, на встрече в понедельник разногласия между Зеленским и Залужным обострились из-за позиций по поводу того, сколько человек нужно мобилизовать в этом году.

Инсайдеры утверждают, что Залужный хочет мобилизовать около полумиллиона человек. Но Зеленский считает, что это слишком много, мобилизованным не хватит формы, оружия и учебных баз. Залужный на это возразил, что Украине нужно обеспечить увеличение вооруженных сил минимум на 400 тыс. человек. Он считает, что российские власти намерены мобилизовать примерно столько же человек.

Ранее сообщалось, что желающих заменить Залужного нет. От его поста уже отказались глава украинской военной разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

Теги: владимир зеленский, валерий залужный, всу, отставка


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Ранее 19.12.2023 20:31 Мск Зеленский сообщил о просьбе Залужного мобилизовать еще полмиллиона украинцев

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