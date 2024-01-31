Александр Моор заявил о необходимости сменить дискурс в вопросе рождаемости

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции высказался о тех, кто только вступил в брак и собирается стать родителями.

"Нам надо в этом обсуждении изменить дискурс. Мы все время говорим о стимулировании рождаемости через деньги. А появление детей - вопрос другой", - сказал Моор.

Он рассказал о своей жизни. Со своей супругой губернатор учился в одном классе, говорил ей, что детей у них будет трое.

"План перевыполнили", - пошутил глава региона.

Поженились супруги в 1994, первый ребенок родился в 1997 г. - в не самые стабильные экономические времена. По словам губернатора, семье надо видеть будущее - садик и школа для детей, работа родителей. При этом количества детей бояться не надо, как и сложностей с воспитанием.

"Когда дети - приоритет, остальное выстраиваешь", - сказал Моор.

Тем не менее, деньгами в Тюменской области тоже поддерживают. В области действует региональный материнский капитал, помимо федерального. Также в 2022 году по инициативе Александра Моора была введена выплата к юбилею супружеской жизни. Ее получили более 7 300 семейных пар.

Размеры выплат на семейную пару составляют в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни - 20 тысяч рублей, в связи с 55-летним юбилеем - 25 тысяч рублей, в связи с 60-летним юбилеем - 30 тысяч рублей, в связи с 65-летним юбилеем - 35 тысяч рублей, в связи с 70-летним юбилеем - 40 тысяч рублей, в связи с 75-летним юбилеем - 45 тысяч рублей.

Общая сумма поддержки составила почти 164 млн рублей. В прошлом году ее получили свыше 3 100 семейных пар — это 70 млн рублей. С начала 2024 года поступило уже более 150 заявлений супружеских пар.