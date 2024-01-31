Глава Тюменской области считает послевузовское распределение ненужным

Глава Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции высказался о распределении выпускников вузов.

"В советское время распределение, наверное, было нужно. Сегодня, думаю, нет", - сказал Моор.

Немногие хотели бы вернуться из города в село, считает глава региона. Губернатор полагает, что молодёжи можно остаться в городе, а в села могут приезжать люди средних лет.

Особняком стоит вопрос жилья и подъемных.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий называл послевузовское распределение в числе мер, которые могут поспособствовать укреплению технологического суверенитета страны. Он призвал принимать решительные меры в подготовке кадров для обеспечения технологического суверенитета страны. Среди них:

• усиление фундаментальной составляющей образования, в том математического;

• разработка и реализация новой концепции естественнонаучного образования;

• создание системы взаимодействия работодателей с университетами, включая подготовку и распределение кадров;

• создание системы повышения квалификации в российских университетах.

В Концепции технологического развития страны до 2030 года в числе рисков упомянута нехватка квалифицированных кадров. При этом в августе 2023 года около 60% российских предприятий заявляли о кадровом дефиците, преимущественно высококвалифицированных специалистов в высокотехнологичных сферах производства. А 80% предприятий сообщили о проблемах при найме новых сотрудников.