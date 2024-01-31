В ГД просят разъяснений у Минобрнауки, почему Улицкую не лишили звания почетного профессора

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская попросила разъяснений у Минобрнауки и руководства Российского химико-технологического университета имени Менделеева, почему писательница Людмила Улицкая до сих пор не лишена звания почетного профессора.

"Вижу на официальном сайте университета вопрос о присвоении звания (2021 г.) Однако не вижу ничего связанного с лишением", - написала Ямпольская в своем Telegram-канале.

По ее словам, "нахимичила Улицкая за прошедшее время — не разгребешь".

Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что переводит ВСУ гонорары от своих книг, проданных в России.

Напомним, недавно МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*. Перед этим книги писателя были отданы на экспертизу. В прошлом году Акунин* в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России.

*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ