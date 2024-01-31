FP: США и Германия требуют отсрочить приглашение Украины в НАТО

США и Германия согласны на вступление Украины в НАТО, но не сейчас, и хотят отсрочить приглашение в альянс. Об этом пишет Foreign Policy.

Споры усилились в связи с тем, что некоторые страны выступили против дальнейшего финансирования украинского режима. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что наложит вето на членство Украины в НАТО, что может вызвать большую войну в Европе.

Но даже если Украина получит приглашение, то на одобрение вступления всеми странами НАТО могут уйти годы. Если же Дональд Трамп вернется в Белый дом, то он точно отсрочит этот вопрос на четыре года, уверено издание.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что членство в НАТО возможно после победы украинского режима. Но приглашение могут направить и сейчас.