31 Января 2024
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Политика За рубежом Украина
Фото:kprf.perm.ru

FP: США и Германия требуют отсрочить приглашение Украины в НАТО

США и Германия согласны на вступление Украины в НАТО, но не сейчас, и хотят отсрочить приглашение в альянс. Об этом пишет Foreign Policy.

Споры усилились в связи с тем, что некоторые страны выступили против дальнейшего финансирования украинского режима. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что наложит вето на членство Украины в НАТО, что может вызвать большую войну в Европе.

Но даже если Украина получит приглашение, то на одобрение вступления всеми странами НАТО могут уйти годы. Если же Дональд Трамп вернется в Белый дом, то он точно отсрочит этот вопрос на четыре года, уверено издание.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что членство в НАТО возможно после победы украинского режима. Но приглашение могут направить и сейчас.

Теги: украина, сша, нато, германия


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