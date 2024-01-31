Губернатор Моор озвучил планы развития Тюменской области на ближайшие годы

Губернатор Тюменской области Александр Моор начал свою пресс-конференцию с подведения итогов 2023 года и планов на текущий - 2024 год, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, глава региона рассказал о достижениях Тюменской области в сферах образования, экономики, агропромышленного комплекса, здравоохранения и других. Ближайшие годы область будет ориентироваться на страны Азии, Африки. Вопрос выстраивания доверительного диалога требует времени.

"Не везде о нас как стране знают. Активно разворачиваются в нашу сторону страны Африки", - сказал Моор.

Отдельно губернатор отметил встречу с представителями Бангладеш. Они не знали о России почти ничего. По словам главы Тюменской области, следует развивать связи.

"Последние годы экономика региона стабильна. Это касается различных показателей. Мы можем говорить о том, что это верный результат выбора стратегических направлений", - подчеркнул губернатор Моор.

У властей региона большие планы на развитие сельского хозяйства - в мире растет спрос на продукты питания, корма для животных. По словам губернатора, санкции введены надолго.

"Любое движение вперед - результат хорошего пинка сзади", - пошутил Александр Моор.