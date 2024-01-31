В Тюменской области продолжат действие все меры поддержи участников СВО и их семей

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время сегодняшней пресс-конференции заявил, что все меры поддержи участников СВО и их семей, а их в регионе более 30-ти, продолжат действовать, передает корреспондент Накануне.RU.

В Тюменской области действуют социальные гостиные, а также филиалы фонда "Защитники Отечества". Правительство региона подключает к этой работе и СО НКО. Для них впервые провели специальный конкурс грантов губернатора. Поддержано 18 проектов на общую сумму 25 млн рублей.

Бойцам продолжают доставлять дополнительную помощь — оборудование, амуницию, автомобили повышенной проходимости.

Только в 2023 году Тюменская область направила на поддержку бойцов 1 млрд рублей.

В 2024-2025 годах также продолжится шефство Тюменской области над Краснодоном и Краснодонским районом.

Отметим, что в регионе также продолжает действовать акция "100 миллионов для Победы". Суть акции состоит в сборе денежных средств для помощи мобилизованным жителям региона. На эти деньги для военнослужащих приобретают коллиматорные прицелы, предназначенные для упрощения прицеливания и сопровождения цели, тепловизионные прицелы, которые позволяют вести наблюдение в условиях ограниченной видимости, сложных погодных условий, приборы ночного видения, приборы бесшумной стрельбы, цифровые радиостанции, которые организовывают связь в зашифрованном режиме и многие другие средства. Меценаты также могут приобрести необходимые вещи из списка самостоятельно.