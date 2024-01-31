Михеев: За помощь фронту можно подвести под статью

Политолог Сергей Михеев заявил о том, что за помощь фронту через благотворительные организации до сих пор можно подвести под статью. Это абсурд, но юридически именно так, рассказал он на радио "Вести ФМ".

По закону, военные ни имеют права ничего просить, хотя во многом очень нуждаются, подчеркнул он. Спасает только понимание того, что это очень нужно. Но законодательно вопрос не урегулирован.

"Вся наша деятельность, всех этих фондов, ее при желании можно под статью подвести. Отработанной законодательной базы для этого так и не существует. Когда я только регистрировал свой фонд, я столкнулся с такой ситуацией, что Минюст не хотел регистрировать устав фонда, потому что там была строчка о помощи военнослужащим. Мне сказали: военнослужащим помогать нельзя, потому что это госслужащие, они на бюджетом обеспечении находятся, у них все есть. Хорошо, что понимающие люди в Минюсте нашлись и помогли мне зарегистрировать фонд. А так вообще вся наша деятельность незаконная по большому счету, и при желании могут подвести под статью всех тех, кто помогает фронту. Ты помогаешь нашим ребятам - и ты уже виноват", - рассказал Михеев.