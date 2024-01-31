Толстый слой коричневой пыли: жители Ачнска написали письмо Путину

В Ачинске (Красноярский край) местные жители составили коллективное обращение в прокуратуру и к президенту России из-за "неблагополучной экологической ситуации в городе", пишет в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, под обращением уже подписались 4 тыс. граждан.

"Люди сообщают о коричневой пыли, которая толстым слоем легла на снег, автомобили и другие поверхности. Есть жалобы на неприятный "химический" запах, ухудшение состояния здоровья (кашель, аллергические реакции, головные боли)", - рассказывает Радионова.

Жители Ачинска винят в выбросах АО "РУСАЛ Ачинск" и АО "Ачинский цемент". Предприятия находятся на одной площадке в черте города.

Росприроднадзор направил в прокуратуру запрос на проведение проверки, сообщила Радионова.