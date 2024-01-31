Семья убитого бизнесмена Зубакина хочет взыскать 15 миллионов с сына заказчика

Супруга и дочери бизнесмена Алексея Зубакина, убитого в 2000-м году, хотят взыскать 15 млн рублей с сына заказчика преступления. Речь идет об Эдуарде Дейча, которому на момент преступления было около 12 лет.

Напомним, в 2022 году Дмитрий Дейч после задержания признался, что заказал убийство своего бизнес-партнера Зубакина, однако в 2023 году скончался, так и не дождавшись приговора. В мае Кировский районный суд Екатеринбурга официально завершил уголовное преследование обвиняемого в связи с его смертью.

Несмотря на это, семья Зубакина решили взыскать компенсацию - по 5 млн супруге убитого и его двум дочерям. Как передает 66.RU со ссылкой на адвоката семьи Константина Виленского, иск был подан в адрес младшего сына Дейча - Эдуарда. Октябрьский районный суд отклонил иск с формулировкой "заявление не подписано или подано лицом, не имеющим полномочий", однако адвокат заверил, что после исправления его подзащитные повторно обратятся в суд. Аналогичные иски они также собираются подать к Михаилу Клоку, который, согласно версии обвинения, выступал посредником в убийстве, и Насиму Мамедову - исполнителю.

Напомним, в ноябре прошлого года Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор по делу Насима Мамедова. Дело направят на новое рассмотрение. Процесс над Михаилом Клоком пока продолжается, но постоянно переносится из-за болезни обвиняемого.