На Ямале произошло ДТП с участием семи грузовых автомобилей

Сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе на 229 км автодороги Коротчаево — Тазовский произошло столкновение семи грузовых автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП есть пострадавшие.

"Около 11.00 31 января на 229 километре автодороги Коротчаево — Тазовский при столкновении семи грузовых автомобилей пострадало трое человек. Двое находятся в больнице, один в тяжелом состоянии", — говорится в комментарии сотрудников Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются. До 16.00 движение на трассе было ограничено.