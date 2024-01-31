Экспертиза предварительно подтвердила, что Ил-76 был сбит западной ракетой

Экспертиза предварительно подтвердила, что упавший в Белгородской области Ил-76 был сбит зенитным ракетным комплексом (ЗРК) западного производства. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Источник ТАСС отметил, что это, предположительно, был ЗРК Patriot. По его словам, экспертиза продолжается.

Ранее на месте крушения Ил-76 были обнаружены, предположительно, элементы зенитной управляемой ракеты. Как заявил представитель оперативных служб, эти элементы подтверждают внешнее воздействие на самолет, они будут направлены на экспертизу.

После крушения самолета Ил-76 в Белгородской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).